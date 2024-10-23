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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為38.90元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 16:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.6元，其中最高估值3.18元，最低估值0元，預估目標價為38.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.18(3.07)4.955.68
最低值000
平均值2.33(2.15)3.113.5
中位數2.6(2.32)3.293.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值135.71億148.64億160.05億
最低值129.88億138.22億144.14億
平均值132.17億143.53億151.64億
中位數131.32億142.88億151.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS34.77-829.93-848.4927.801.92
營業收入100.70億39.24億48.84億93.63億116.41億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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