鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為38.90元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.6元，其中最高估值3.18元，最低估值0元，預估目標價為38.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.18(3.07)
|4.95
|5.68
|最低值
|0
|0
|0
|平均值
|2.33(2.15)
|3.11
|3.5
|中位數
|2.6(2.32)
|3.29
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|135.71億
|148.64億
|160.05億
|最低值
|129.88億
|138.22億
|144.14億
|平均值
|132.17億
|143.53億
|151.64億
|中位數
|131.32億
|142.88億
|151.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|34.77
|-829.93
|-848.49
|27.80
|1.92
|營業收入
|100.70億
|39.24億
|48.84億
|93.63億
|116.41億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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