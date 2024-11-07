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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團(PFGC-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為94.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.84元，其中最高估值5.24元，最低估值4.59元，預估目標價為94.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.24(5.3)6.147.516.36
最低值4.59(4.6)5.225.836.36
平均值4.89(4.95)5.716.66.36
中位數4.84(4.93)5.756.446.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值634.92億675.21億725.28億765.25億
最低值592.59億614.09億644.15億765.25億
平均值621.60億653.59億688.61億765.25億
中位數629.23億662.19億684.08億765.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.010.300.742.542.79
營業收入250.86億303.99億508.94億572.55億582.81億

詳細資訊請看美股內頁：
性能食品集團(PFGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPFGC

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