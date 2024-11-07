鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團(PFGC-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為94.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.84元，其中最高估值5.24元，最低估值4.59元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.24(5.3)
|6.14
|7.51
|6.36
|最低值
|4.59(4.6)
|5.22
|5.83
|6.36
|平均值
|4.89(4.95)
|5.71
|6.6
|6.36
|中位數
|4.84(4.93)
|5.75
|6.44
|6.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|634.92億
|675.21億
|725.28億
|765.25億
|最低值
|592.59億
|614.09億
|644.15億
|765.25億
|平均值
|621.60億
|653.59億
|688.61億
|765.25億
|中位數
|629.23億
|662.19億
|684.08億
|765.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.01
|0.30
|0.74
|2.54
|2.79
|營業收入
|250.86億
|303.99億
|508.94億
|572.55億
|582.81億
詳細資訊請看美股內頁：
性能食品集團(PFGC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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