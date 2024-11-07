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〈日股盤後〉獲利了結賣壓 日經翻黑、日元上漲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-07 15:16

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〈日股盤後〉獲利了結賣壓 日經翻黑、日元上漲。(圖:shutterstock)

川普贏得美國總統大選，激勵美股三大指數衝高，日本股市周四 (7 日) 同步開高，但隨後因獲利了結賣壓、市場觀望聯準會利率決策而翻黑，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 99.26 點或 0.25%，報 39,381.41 點，終止連二天的漲勢。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 27.16 點或 1.0%，收 2,743.08 點。


分析師表示，日股昨天大漲逾千點，已反映了川普當選的效應，使得今日搶短的資金獲利出場。

另一方面，日元在川普勝選後急貶，促使日本匯率事務官三村淳發出強烈嚴重警告，準備對日元走弱採取行動，日元聞訊上漲，截至日本股市收盤時間，日元兌美元匯率升值 0.27% 至 154.07 日元

個股部分，受到日本 10 年期公債殖利率上漲影響，金融股漲勢強勁，三菱日聯金融集團大漲 3%，三井住友金融集團上漲 2.59%，東京海上控股上漲 2.77%。

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