〈日股盤後〉獲利了結賣壓 日經翻黑、日元上漲

川普贏得美國總統大選，激勵美股三大指數衝高，日本股市周四 (7 日) 同步開高，但隨後因獲利了結賣壓、市場觀望聯準會利率決策而翻黑，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 99.26 點或 0.25%，報 39,381.41 點，終止連二天的漲勢。