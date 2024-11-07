搶搭《黑白大廚》熱潮 LINE Pay跨境支付交易量成長2.5倍 再祭20%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 16:46

‌



LINE Pay 於今年 7 月開通台灣用戶可至韓國合作商店使用 LINE Pay 後，交易量呈倍數成長，顯示台灣用戶對跨境支付的高度需求。此外，LINE Pay 搭上近期最夯的《黑白大廚》話題，攜手韓國 CU 超商，只要購入聯名商品即可享最高 12% 回饋。

繼韓國新羅免稅店後，LINE Pay 再拓韓國超商龍頭 CU、快時尚服飾品牌 TOPTEN10、知名美妝品牌 INNISFREE 及 SAMSUNG C&T 旗下多達 11 個知名服飾品牌合作據點，年底旅遊旺季到，更提供遊韓消費可享最高 LINE POINTS 20% 回饋優惠。

‌



根據內部統計，台灣用戶 9 月於韓國交易量已較 7 月成長 2.5 倍，顯示用戶對 LINE Pay 跨境支付便利性的高度需求與喜愛，預期未來跨境交易量將持續成長。

LINE Pay 重視消費者體驗，更獨家推出「遊韓專區」平台，讓用戶在海外也能一手掌握當地最新旅遊情報與資訊、快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與回饋攻略等在地旅遊資訊，更可以 LINE Pay 直接尋找周邊合作店家，享受如同在台灣的消費環境與流暢的支付體驗。

CU 超商為韓國超商領導品牌之一，擁有超過 1 萬 8 千間門市，是台灣遊客到韓必逛購買經典香蕉牛奶、餅乾、泡麵等戰利品的超商，現在直接嗶 LINE Pay 更可購入 CU 超商最夯《黑白大廚》聯名商品還可再享最高 LINE POINTS 12% 的獨家回饋。

即日起至 2025 年 1 月 31 日，用戶使用 LINE Pay 結帳可享 3% 回饋，綁定的信用卡為 VISA 卡別再加碼 3% 回饋，綁定中信 LINE Pay 卡或富邦 J 卡，更可享額外 6% 回饋，等同單筆最高可享 12% 回饋。

近期於韓國開通的合作商店包含廣受年輕族群喜愛的快時尚服飾品牌 TOPTEN10、韓國自然主義美妝知名品牌 INNISFREE、SAMSUNG C&T 旗下 11 家時尚品牌實體門市，包括台灣用戶愛逛的 BEAKER、COMME des GARCONS、ami、MAISON KITSUNE 等，LINE Pay 未來還將持續拓展更多熱門品牌據點。

為提供用戶更多遊韓消費回饋，即日起至 12 月底止，於指定韓國商店包含新羅免稅店、TOPTEN10、INNISFREE 等，用 LINE Pay 結帳即可享 LINE POINTS 5% 回饋，綁定信用卡為 VISA 卡別可再享 5% 回饋，若為綁定中信 LINE Pay 卡、富邦 J 卡、聯邦賴點卡、永豐 DAWAY 卡，則可再享最高 10% 回饋，等同單筆疊加後最高可享 20% 回饋。