美政黨輪替 全球經濟迎來新川普時代

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-11-07 08:23

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經過數月的等待，美國現任副總統賀錦麗與前總統川普之間的對決終於落幕。隨著川普贏得關鍵「搖擺州」威斯康辛州的 10 張選舉人票，他最終以 277 張選舉人票當選為第 47 任美國總統。

在當地時間周三 (6 日) 凌晨，川普在佛羅裡達州棕櫚灘會議中心發表講話，宣布自己獲得 2024 年美國總統大選的勝利。他在演講中表示，將立刻封鎖邊境以防止非法移民進入，並承諾進行減稅，強調美國需要一支強大的軍隊。他重申，將「結束戰爭」，並信守對美國公民的承諾。

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川普再次當選總統的影響無疑是巨大的，不僅對美國經濟、企業和文化產生深遠影響，也將對全球經濟和貿易格局帶來顯著變化。

特斯拉的股價也在上漲，因為馬斯克已成為川普的堅定支持者。截至 10 月 26 日，他已向川普競選團隊捐款至少 1.32 億美元。川普也承諾，如果他當選，馬斯克將擔任政府效率委員會主席。馬斯克在川普集會上表示，擔任這項職位可以幫助削減 2 兆美元的聯邦預算。

周二晚間，馬斯克在 X Spaces 節目中表示，大選後他將繼續參與美國政治，強調美國政治行動委員會將在這次選舉後繼續活動，為中期選舉做準備，並關注地方檢察官和司法層面的選舉。

其他競選結果也至關重要，因為控制國會的政黨將決定下一任總統在製定政策方面有多少迴旋餘地。共和黨以 51 過半席次奪回參議院，眾議院的結果仍不明朗，但截稿前共和黨領先。此外，聯準會將於本週四結束政策會議，預計利率將下調 25 個基點。

「川普經濟」意味著什麼？

川普與拜登政府在稅收問題上的不同立場恐影響企業收益、個人收入和股票市場。

所謂的「川普交易」在前兩個交易日回落後再次反彈。美元指數一度上漲 1.6%；10 年期​​美國公債殖利率躍升 11 個基點至 4.40%，比特幣價格飆升 6.9%，達到 73,951 美元，此前短暫觸及 7.5 萬美元的新高。

同時，川普媒體科技集團的股價在 11 月 6 日美股盤前交易中飆漲 39%。特斯拉股價 5 日上漲超過 3%，6 日美股盤前漲超 13%。不過，太陽能股則下跌，因為再生能源股可能面臨氣候倡議的倒退。

川普普承諾遏制非法移民並發起大規模驅逐運動，這也提振了監獄營運商 Geo Group 和 CoreCivic 的股價。

海外市場對美國大選表現出謹慎態度，因為下一任總統可能會對全球經濟，尤其是貿易產生重大影響。川普誓言將全面提高關稅，特別是對中國的關稅將大幅增加。他還威脅稱，除非墨西哥關閉與美國的邊境，否則將對從墨西哥進口的產品徵收 25% 的關稅，如果墨西哥不遵守，關稅將增加至 100%。

下任總統將面臨巨額美國債務

身為新任總統，川普將面臨美國債務和赤字飆升的挑戰。預算監督機構已對聯邦赤字激增發出警告。賓州大學華頓商學院預算模型和負責任聯邦預算委員會表示，川普的政策將導致更大的赤字。儘管川普的盟友伊隆馬斯克聲稱可以將聯邦支出削減 2 兆美元，但懷疑論者指出，如果不削減福利和軍事費用或破壞經濟，這一目標難以實現。

川普與賀錦麗在競選期間都沒有將削減赤字作為優先事項，但金融市場可能會迫使人們關注這個問題。隨著財政部拍賣大量債務以資助巨額赤字，債券投資者可能會猶豫，從而導致利率上升並提高抵押貸款等關鍵領域的借貸成本。

川普承諾從第一任期開始延長減稅政策，並進一步降低企業稅率。他還提出了一系列減稅措施，包括提議取消小費稅、加班費稅和社會安全福利稅，以及對軍人、退伍軍人和急救人員免稅。他甚至還考慮完全取消所得稅。

如何影響加密貨幣走勢

在選舉結果出爐的同時，加密貨幣市場迎來飆升，比特幣價格一度升至 75,000 美元，創下歷史新高。川普及共和黨在夏季全面擁抱加密貨幣，使該產業獲得了大量資金流入。

隨著選舉結果公佈，其他加密貨幣也紛紛上漲。以太幣上漲約 7%，Solana 上漲約 15%，狗狗幣漲幅最大，接近 20%。這一漲勢很大程度上得益於馬斯克的支持。