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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至14.37元，預估目標價為216.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.15元上修至14.37元，其中最高估值16.5元，最低估值12.95元，預估目標價為216.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.5(16.01)21.924.09
最低值12.95(11.91)16.1518.25
平均值14.52(14.11)18.2220.25
中位數14.37(14.15)17.6420

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值588.05億670.24億756.10億
最低值539.98億599.92億638.70億
平均值562.86億626.19億690.74億
中位數563.72億623.37億689.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS14.0317.314.96-5.22-1.20
營業收入446.75億447.91億505.88億514.12億570.94億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

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