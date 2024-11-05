search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至15.1元，預估目標價為216.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.77元上修至15.1元，其中最高估值16.52元，最低估值13.33元，預估目標價為216.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.52(16.52)21.924.09
最低值13.33(13.33)16.1518.6
平均值15.14(15.09)18.520.54
中位數15.1(14.77)18.2520.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值646.51億706.24億756.10億
最低值520.15億579.36億640.62億
平均值569.20億630.74億685.53億
中位數563.43億625.36億668.05億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS14.0317.314.96-5.22-1.20
營業收入446.75億447.91億505.88億514.12億570.94億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

相關行情

台股首頁我要存股
全州保險182.34-0.98%

延伸閱讀


Empty