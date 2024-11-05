鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至15.1元，預估目標價為216.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.77元上修至15.1元，其中最高估值16.52元，最低估值13.33元，預估目標價為216.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.52(16.52)
|21.9
|24.09
|最低值
|13.33(13.33)
|16.15
|18.6
|平均值
|15.14(15.09)
|18.5
|20.54
|中位數
|15.1(14.77)
|18.25
|20.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|646.51億
|706.24億
|756.10億
|最低值
|520.15億
|579.36億
|640.62億
|平均值
|569.20億
|630.74億
|685.53億
|中位數
|563.43億
|625.36億
|668.05億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|14.03
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|營業收入
|446.75億
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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