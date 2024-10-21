鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估下修至14.29元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.56元下修至14.29元，其中最高估值16.01元，最低估值12.74元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.01(16.32)
|21.2
|23.69
|最低值
|12.74(12.74)
|15.76
|17.63
|平均值
|14.31(14.48)
|18.02
|20.18
|中位數
|14.29(14.56)
|17.64
|20.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|643.19億
|699.10億
|749.30億
|最低值
|543.03億
|599.98億
|638.70億
|平均值
|568.91億
|630.82億
|686.53億
|中位數
|563.43億
|619.95億
|687.34億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|14.03
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|營業收入
|446.75億
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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