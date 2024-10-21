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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估下修至14.29元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.56元下修至14.29元，其中最高估值16.01元，最低估值12.74元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.01(16.32)21.223.69
最低值12.74(12.74)15.7617.63
平均值14.31(14.48)18.0220.18
中位數14.29(14.56)17.6420.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值643.19億699.10億749.30億
最低值543.03億599.98億638.70億
平均值568.91億630.82億686.53億
中位數563.43億619.95億687.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS14.0317.314.96-5.22-1.20
營業收入446.75億447.91億505.88億514.12億570.94億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

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