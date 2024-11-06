通膨和緩 我10月CPI增幅降至1.69% 創3年半新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-06 17:19

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主計總處今 (6) 日公布 10 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率為 1.69%，不僅連 2 月降至 2% 通膨警戒線下，更創 2021 年 4 月以來新低，主計總處解讀，當前國內物價情勢趨穩；累計前 10 月我 CPI 平均年增率為 2.19%。

主計總處說明，10 月山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格也上漲，同時，房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養和修理等費用均調漲，不過，蛋類、油料費和機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 1.51%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 1.64%。

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細看各查價項目，價格上漲者主要是香蕉漲 42.44%、蔥漲 32.96%、金飾及珠寶漲 27.35%、番石榴 (芭樂) 漲 25.33%、診所掛號費漲 15.14%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 11.93%、停車費漲 6.92%、語言學習費漲 5.05% 等。

就七大類來看，食物類漲 2.70%，其中，水果和蔬菜分別上漲 8.81%、4.21%，食用油、外食費和肉類分別漲 7.50%、2.96%、2.34%，惟蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌 22.76%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 2.51%，主因部分醫療院所調升掛號費，醫療費用上漲 4.33%，與部分藥品及保健食品價格上漲。

雜項類漲 2.40%，主因金飾及珠寶等個人隨身用品隨國際金價行情上漲，以及理容服務費調漲。

居住類漲 2.25%，則反映台電 4 月調漲電價，電費上漲 4.48%，加上住宅維修費和房租分別上漲 3.21%、2.53%。

前 10 月我平均 CPI 年增 2.19%，其中商品類漲 1.88%，服務類漲 2.49%，若扣除蔬菜水果，漲 1.85%，核心 CPI 漲 1.92%。