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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至7.3元，預估目標價為162.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.16元上修至7.3元，其中最高估值8.4元，最低估值5.75元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.4(8.4)10.5311.23
最低值5.75(5.75)6.47.4
平均值7.19(7.07)8.7410.06
中位數7.3(7.16)8.9710.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值128.70億164.59億176.03億
最低值121.42億125.79億133.38億
平均值124.97億134.42億143.21億
中位數124.83億132.88億139.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.252.5615.5817.343.70
營業收入81.18億75.04億117.78億157.94億125.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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