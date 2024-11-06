【美國大選】一文整理川普勝選的受惠及受害產業、及其政策對未來股債匯市影響

鉅亨研報 2024-11-06 14:14

‌



11 月 5 日的美國總統大選開始計票，截至台北時間 11 月 6 日 12 時 30 分，以雙方的得票數來看，川普勝選機率高，若川普 2.0 成真，將有哪些受惠及受害產業? 本文將以美國基本面為基礎，分析川普 2.0 將對美國股債匯市帶來甚麼影響? 對台股又會有哪些衝擊?

一、 川普當選將如何影響股債匯市？受惠及受害產業有哪些?

‌



最新開票結果，川普勝選機率高

美國總統大選於台北時間 11 月 6 日 7 時開始計票，截至 12 時 30 分，雙方的選舉人票得票結果為 230:187 由川普領先，雖然最終結果還未定，但看來川普勝選機率較高。

2. 受惠產業與受害產業

根據川普政策的取向，我們整理了受惠及受害產業，茲整理如下表:

3. 對於美國經濟思考，經濟與金融市場可能優先反映貿易保護主義

美國就業市場穩固，以緩慢的速度降溫，與此同時實質薪資成長、財富效應與 Fed 降息，預計消費將持續成為經濟成長的主要引擎，預估 2025 全年的 GDP 個人與家庭消費成長達到 2.2~2.6%，隨著總統大選不確定性下降，以及房市有望復甦，企業將恢復資本資出，全年或成長 3.5%~4.0%，預估 2025 年 GDP 預測將由 2024 年的 2.8% 放緩至 2.3%，高於歷史平均的 2% 之上的穩健成長水準；通膨方面，供給側最具有韌性的就業市場已在 2024 年取得明顯進展。

目前美國總統大選開票過程中以川普領先，另最為重要的國會結果也尚未確定，在選舉中的四個可能的組合當中，無論是共和黨或民主黨的 Sweep 都將是市場預期之外，分裂國會的可能性最高。

川普的百日新政，將會優先延長 TCJA 和提升關稅，拜登任內的 IRA 法案可能將出現調整，總統行政權的內可能率先對全球和中國商品課徵 10%-20% 以及 60%，Tax Foundation 分析川普的整體政策將刺激美國經濟、就業和企業投資，兩者對美國經濟長期而言，分別將帶來 - 1.7% 和 + 2.4% 的 GDP 貢獻。

4. 川普當選會對股債匯市帶來甚麼影響?

川普 2.0 對美國股市、債市和匯市的影響將取決於他們各自的政策取向、執政風格，以及市場對未來經濟環境的預期。以下是可能的影響分析：

(1) 股市：

川普的經濟政策傾向於減稅和放鬆監管，尤其是在他 2017 年通過的《減稅和就業法案》期間，大幅降低了企業稅率。這種政策取向受到華爾街的歡迎，因為它有利於企業利潤擴大，從而提升股市表現。然而，川普貿易政策的保護主義傾向，例如中美貿易戰，曾導致股市波動，若他當選，市場可能擔心他恢復強硬的關稅政策，特別是針對中國，這可能增加市場的不確定性，導致科技股和跨國企業股價波動。

(2) 債市

(3) 匯市

5. 對台股產業的影響分析

(1) 擔憂對台灣晶片徵收關稅或保護費

(2) 綠能政策的轉向，對於全球綠電需求與政策的延續力道

(3) 製藥業正面

(4) 鋼鐵產業負面

(5) 貨櫃運輸業短多長空