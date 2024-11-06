路透：地緣政治考量 SpaceX要求台灣供應商將產線轉至海外

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-06 07:33

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消息人士透露，全球首富馬斯克旗下太空公司 SpaceX，要求台灣供應商將生產線轉移到越南、泰國等國家。

據《路透》周二（5 日）報導，SpaceX 星鏈（Starlink）供應鏈知情人士表示，由於地緣政治風險，SpaceX 要求製造商在台灣以外的地方進行生產，這促使至少一家製造商將產線轉移到越南。

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另一位與台灣衛星零件製造商合作的消息人士也稱，SpaceX 直接要求供應商將生產轉移到海外。

衛星零組件製造商敬鵬工業 (2355-TW) 是 SpaceX 的供應商。敬鵬工業表示，SpaceX 要求他們將生產從台灣轉移到泰國，以獲得新訂單，「主要是出於地緣政治考量」。

兩名員工和一名承包商透露，緯創資通旗下啓碁科技也是 SpaceX 的供應商，今年已開始在越南北部河南省的工廠為星鏈生產路由器和其他網絡設備。

一名員工和一名承包商說，啓碁科技計劃把河南省工廠員工數從 3,000 人擴大至少一倍。《路透》在 10 月中旬觀察到該工廠已打出招聘廣告。

一位駐越南投資顧問在 10 月說，SpaceX 代表在去年 3 月一場私人會議上表示，有意在越南建立一個衛星設備製造中心，並尋求保護知識產權方面的建議。