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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元上修至0.54元，其中最高估值0.62元，最低估值0.44元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.62(0.47)0.961.21.7
最低值0.44(0.4)0.590.91.21
平均值0.52(0.44)0.721.031.38
中位數0.54(0.45)0.681.021.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.51億5.23億7.20億8.75億
最低值3.02億4.30億5.90億7.85億
平均值3.26億4.71億6.43億8.15億
中位數3.25億4.67億6.20億7.85億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS----
營業收入7,987萬1.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALAB

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