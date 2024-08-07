鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元上修至0.54元，其中最高估值0.62元，最低估值0.44元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.62(0.47)
|0.96
|1.2
|1.7
|最低值
|0.44(0.4)
|0.59
|0.9
|1.21
|平均值
|0.52(0.44)
|0.72
|1.03
|1.38
|中位數
|0.54(0.45)
|0.68
|1.02
|1.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.51億
|5.23億
|7.20億
|8.75億
|最低值
|3.02億
|4.30億
|5.90億
|7.85億
|平均值
|3.26億
|4.71億
|6.43億
|8.15億
|中位數
|3.25億
|4.67億
|6.20億
|7.85億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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