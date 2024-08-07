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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調降至80元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由85元下修至80元，調降幅度5.88%。其中最高估值95元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Astera Labs, Inc.今(7日)收盤價為42.48元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALAB市場預估目標價

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Astera Labs, Inc.42.48-2.97%

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