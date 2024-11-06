故技重施？顧問團又勸川普提前宣布當選 此回川普語帶保留

鉅亨網編譯許家華 2024-11-06 08:19

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接近川普的消息人士透露，川普顧問團建議，選舉夜若川普在關鍵搖擺州如賓夕法尼亞州的投票中領先時，應提前宣布勝利。

這一策略的共識是，如果川普在賓夕法尼亞州的票數上佔有數十萬的優勢，則他宣稱已經獲勝並不會有太大的風險，尤其是在結果尚未完全確認的情況下。

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儘管如此，即便是川普最激進的盟友，包括前白宮策略師 Steven Bannon，也建議他在選情接近時應該謹慎行事，以免讓自己看起來愚蠢。

川普的競選團隊在選前最後幾天表現出自信，這提高了支持者對他勝選的期望，並為他一旦敗選「無根據地」聲稱選舉被竊取鋪平了道路。

值得注意的是，川普本人仍然是選舉之夜的變數，他的助手們承認，如果川普決定要宣佈勝利，他將按照自己的意願行事，且他的團隊可能難以說服他改變主意。川普的團隊對他提前宣布勝利的可能性不置可否。

川普此次對選舉夜的計畫三緘其口，與 2020 年形成鮮明對比，他當時事先告訴盟友，無論結果如何，自己都會宣布勝選。這回，川普在投票時對未來的計畫避而不談，僅稱：「我不知道宣佈勝利會發生什麼情況，但看起來我們有很大的優勢，共和黨人的投票數比民主黨人多得多。」

川普將在他的馬阿拉歌俱樂部舉行私人觀賽派對，屆時他可能會向成員們暗示自己獲勝的訊息，而官方的競選觀賽派對則在佛羅里達州的西棕櫚灘的會議中心進行。是否在會議中心的派對上重申勝利的說法尚不清楚，川普的助手們暗示如果他決定宣佈勝利，可能會從馬阿拉歌駕車前往會議中心。

這一切都顯示出川普的顧問們希望他在選舉夜能夠掌握主導權，提前宣佈勝利以影響輿論和選民情緒。