鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.09元下修至3.03元，其中最高估值3.91元，最低估值1.81元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.91(3.91)
|3.67
|8.34
|4.14
|最低值
|1.81(1.81)
|2.56
|3.13
|3.71
|平均值
|3.04(3.1)
|3.19
|3.99
|3.99
|中位數
|3.03(3.09)
|3.2
|3.45
|4.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.20億
|90.67億
|110.15億
|92.97億
|最低值
|87.10億
|86.25億
|88.30億
|91.34億
|平均值
|87.54億
|88.53億
|91.82億
|92.04億
|中位數
|87.54億
|88.73億
|89.74億
|91.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|0.30
|3.20
|3.10
|3.20
|營業收入
|77.94億
|80.40億
|86.96億
|90.03億
|89.53億
詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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