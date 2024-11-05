營收速報 - 正瀚-創(6534)10月營收7,196萬元年增率高達307.56％
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 15:15
正瀚-創(6534-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣7,196萬元，年增率307.56%，月增率32.07%。
今年1-10月累計營收為14.32億元，累計年增率3.14%。
最新價為81.1元，近5日股價上漲1.35%，相關生技醫療下跌-0.74%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-60 張
- 外資買賣超：-54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|7,196萬
|308%
|32%
|24/9
|5,449萬
|53%
|68%
|24/8
|3,247萬
|7%
|-32%
|24/7
|4,786萬
|7%
|-29%
|24/6
|6,719萬
|-47%
|-47%
|24/5
|1.28億
|-26%
|-38%
正瀚-創(6534-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為植物生長調節劑研發及銷售。植物生長促進劑研發及銷售。肥料研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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