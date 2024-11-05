search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 正瀚-創(6534)10月營收7,196萬元年增率高達307.56％

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 15:15


正瀚-創(6534-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣7,196萬元，年增率307.56%，月增率32.07%。

今年1-10月累計營收為14.32億元，累計年增率3.14%。

最新價為81.1元，近5日股價上漲1.35%，相關生技醫療下跌-0.74%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-60 張
  • 外資買賣超：-54 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 7,196萬 308% 32%
24/9 5,449萬 53% 68%
24/8 3,247萬 7% -32%
24/7 4,786萬 7% -29%
24/6 6,719萬 -47% -47%
24/5 1.28億 -26% -38%

正瀚-創(6534-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為植物生長調節劑研發及銷售。植物生長促進劑研發及銷售。肥料研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收正瀚-創

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣31.9750.04%

延伸閱讀


Empty