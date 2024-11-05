營收速報 - 業強(6124)10月營收1.82億元年增率高達30.71％
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 16:15
今年1-10月累計營收為14.53億元，累計年增率-7.58%。
最新價為35.5元，近5日股價下跌-4.7%，相關電子零組件類指數下跌-3.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-31 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|1.82億
|31%
|9%
|24/9
|1.67億
|46%
|-6%
|24/8
|1.77億
|15%
|-3%
|24/7
|1.82億
|13%
|60%
|24/6
|1.14億
|-19%
|-18%
|24/5
|1.39億
|-21%
|1%
業強(6124-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為熱導元件之研發、製造、銷售業務。高科技電子材料之研發、製造、銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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