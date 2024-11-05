search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 業強(6124)10月營收1.82億元年增率高達30.71％

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 16:15


業強(6124-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.82億元，年增率30.71%，月增率8.9%。

今年1-10月累計營收為14.53億元，累計年增率-7.58%。

最新價為35.5元，近5日股價下跌-4.7%，相關電子零組件類指數下跌-3.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-31 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1.82億 31% 9%
24/9 1.67億 46% -6%
24/8 1.77億 15% -3%
24/7 1.82億 13% 60%
24/6 1.14億 -19% -18%
24/5 1.39億 -21% 1%

業強(6124-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為熱導元件之研發、製造、銷售業務。高科技電子材料之研發、製造、銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收業強

相關行情

台股首頁我要存股
業強35.50.14%
美元/台幣31.9680.02%

延伸閱讀


Empty