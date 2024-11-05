營收速報 - 欣巴巴(9906)10月營收2.06億元年增率高達390.78％
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 11:15
今年1-10月累計營收為31.48億元，累計年增率-13.94%。
最新價為120.5元，近5日股價下跌-1.2%，相關建材營造下跌-0.47%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-28 張
- 外資買賣超：-59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|2.06億
|391%
|37%
|24/9
|1.50億
|0%
|-78%
|24/8
|6.77億
|9198%
|-51%
|24/7
|13.93億
|206%
|208%
|24/6
|4.52億
|-42%
|159%
|24/5
|1.75億
|-82%
|1701%
欣巴巴(9906-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇