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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 16:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元上修至0.07元，其中最高估值0.6元，最低估值-0.14元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.6(0.58)3.325.853.66
最低值-0.14(-0.14)1.521.772.15
平均值0.11(0.09)2.173.132.91
中位數0.07(0.07)2.022.992.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值44.54億60.21億58.84億56.70億
最低值40.68億45.87億50.55億56.70億
平均值42.81億51.11億54.07億56.70億
中位數42.91億50.69億53.04億56.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.11-4.65-0.615.780.78
營業收入39.45億26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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