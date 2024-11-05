鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為530.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元上修至0.07元，其中最高估值2.26元，最低估值-0.36元，預估目標價為530.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.26(2.26)
|23.14
|27.07
|29.79
|最低值
|-0.36(-0.36)
|15.23
|16.63
|18.84
|平均值
|0.35(0.33)
|18.77
|20.72
|23.74
|中位數
|0.07(0.06)
|18.76
|20.89
|23.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|109.15億
|137.33億
|155.23億
|165.40億
|最低值
|106.33億
|111.36億
|117.83億
|118.69億
|平均值
|107.68億
|117.03億
|128.73億
|140.91億
|中位數
|107.57億
|115.93億
|126.02億
|144.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.51
|10.29
|9.01
|12.82
|13.89
|營業收入
|41.30億
|62.09億
|76.04億
|87.48億
|98.39億
詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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