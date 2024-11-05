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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為530.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元上修至0.07元，其中最高估值2.26元，最低估值-0.36元，預估目標價為530.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.26(2.26)23.1427.0729.79
最低值-0.36(-0.36)15.2316.6318.84
平均值0.35(0.33)18.7720.7223.74
中位數0.07(0.06)18.7620.8923.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值109.15億137.33億155.23億165.40億
最低值106.33億111.36億117.83億118.69億
平均值107.68億117.03億128.73億140.91億
中位數107.57億115.93億126.02億144.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.5110.299.0112.8213.89
營業收入41.30億62.09億76.04億87.48億98.39億

詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRTX

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