鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至0.08元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.08元上修至0.08元，其中最高估值0.65元，最低估值-0.11元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.65(0.65)
|4.03
|3.88
|3.87
|最低值
|-0.11(-0.11)
|1.52
|1.7
|2.45
|平均值
|0.15(0.14)
|2.36
|3.07
|3.16
|中位數
|0.08(0.08)
|2.06
|3.21
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.28億
|59.68億
|58.37億
|56.90億
|最低值
|40.69億
|45.99億
|50.79億
|56.90億
|平均值
|42.77億
|51.61億
|54.36億
|56.90億
|中位數
|43.03億
|50.45億
|53.95億
|56.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.11
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|營業收入
|39.45億
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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