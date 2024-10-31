鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.07元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.1元下修至0.07元，其中最高估值0.58元，最低估值-0.11元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.58(0.58)
|4.03
|3.88
|3.87
|最低值
|-0.11(-0.11)
|1.52
|1.77
|2.07
|平均值
|0.11(0.13)
|2.29
|3.03
|2.97
|中位數
|0.07(0.1)
|2.04
|3.2
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.54億
|59.68億
|58.37億
|56.90億
|最低值
|40.69億
|45.99億
|50.55億
|56.90億
|平均值
|42.85億
|51.41億
|54.34億
|56.90億
|中位數
|43.15億
|50.70億
|53.95億
|56.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.11
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|營業收入
|39.45億
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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