花旗：跡象顯示交易員目前最關心的不是大選結果

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-05 13:40

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花旗分析師表示，選舉往往會對投票前的市場趨勢產生重大影響，但交易員今年似乎更專注於其他事情。

花旗指出，通常在美國大選前閃現的幾個市場指標，今年明顯平靜，這表明人們對大選對市場影響的擔憂，可能比過去幾年有所減少。

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他們認為，當前交易員們關注的不是美國大選，而是美國經濟和財報季。

花旗在周一的報告中表示，在美國大選前夕，股市表現與之前的選舉並不一致。 「總體而言，這表明其他風險，例如美國總體經濟、財報季節等，比任何感知到的選舉風險的影響更大。」

分析師指出，市場在大選前幾個月持續上漲。他們指出，通常情況下，投資人會在大選前退出股市，導致前一個月的表現通常為負。

儘管標普 500 指數上個月下跌 0.3%，但在過去 6 個月，隨著強勁牛市的持續，指數仍上漲了 10.7%。分析師表示，選舉日前幾周的強勁表現，可能是由於美國經濟狀況強勁，而不是市場在「川普貿易」或「賀錦麗貿易」中建倉。

分析師表示，與過去相比，進入本次選舉周期的美國股市一直非常強勁。 「當前的異常現象與市場對某些選舉結果的定價關係不大，而更多地與持續降息的預期，以及美國經濟可能較溫和放緩有關。」

聯準會於 9 月啟動了寬鬆周期，預計將在即將舉行的會議上繼續降息 25 個基點。與此同時，經濟學家對美國經濟將「軟著陸」的預期升溫，因為美國經濟避免了嚴重衰退，通膨繼續小幅走低。

波動率指數相對較低是另一個跡象，顯示市場可能不會對選舉結果抱持太多信心。分析師表示，VIX 數值較低在選舉年是罕見的。

花旗指出：「不確定性的增加，應該轉化為對波動性的更高預期。儘管有這一觀察結果，但隨著股市創出新高且波動率指數較低，這表明投資者並不太關心選舉結果。」