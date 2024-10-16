鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為52.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.21元下修至2.04元，其中最高估值5.39元，最低估值1.79元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.39(5.39)
|5.59
|6.75
|5.86
|最低值
|1.79(1.85)
|2.25
|3.62
|4.3
|平均值
|2.38(2.44)
|3.85
|4.91
|5.08
|中位數
|2.04(2.21)
|3.67
|4.71
|5.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|323.73億
|350.00億
|350.00億
|最低值
|261.60億
|223.50億
|238.99億
|平均值
|290.73億
|284.21億
|289.57億
|中位數
|290.66億
|298.03億
|299.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|174.88億
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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