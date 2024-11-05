中國10月財新服務業PMI升至52 三個月來最高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-05 10:30

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最新數據顯示，中國 10 月服務業加快擴張，供需同步改善，企業信心回升。

《財新網》周二（5 日）公布的數據顯示，中國 10 月通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 52.0，較 9 月高 1.7 個百分點，為近三個月高點。

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從財新服務業 PMI 分項數據看，隨著服務業市況改善，企業信心回升。10 月服務業經營預期指數在擴張區間升至 6 月來新高，但數據依然低於長期均值，部分企業仍擔憂增長前景。

中國 10 月財新製造業 PMI 為 50.3，上升 1.0 個百分點，重新升至臨界點以上。兩大行業景氣上行，帶動財新綜合 PMI 反彈 1.6 個百分點至 51.9，為 7 月來新高。

國家統計局近期公布的數據顯示，10 月製造業、服務業 PMI 均為 50.1，分別提高 0.3 個、0.2 個百分點，重回擴張區間；綜合 PMI 產出指數上行 0.4 個百分點至 50.8，為 6 月來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9 月底以來，政府陸續推出一系列增量政策。從財新中國製造業和服務業 PMI 各項數據看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒有所恢復，政策效果開始顯現。

不過，王喆也指出，當前就業市場壓力依然較大，價格水準仍較為低迷，增量政策在擴內需、促就業、保民生等方面效果如何，值得密切關注。