王道銀台幣定存六個月期喊2.2% 美元優利上看5.06%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 15:51

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銀行業年底上演搶錢大戰！王道銀行今 (4) 日宣布推出多項台、外幣定存優惠專案，包含新台幣年利率 2.2% 六個月新資金定存、美元年利率 5.06% 三個月新資金定存及美元年利率 4.46% 六個月定存專案，線上或臨櫃皆可申辦，讓客戶可靈活搭配，選擇最適合自己的高利定存。

王道銀行表示，即日起至今年 12 月 31 日 20:00 止，推出新台幣年利率 2.2% 六個月新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低新台幣 2 萬元起，單筆上限最高新台幣 300 萬元，每人可開立最多 99 筆，採複利計息，到期一次給付。本專案限新資金參與，新資金定義為客戶開立本專案當下，帳戶內台外幣存款總餘額較今年 9 月 30 日日終存款總餘額超出之金額。

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除推出新台幣高利定存外，即日起至今年 11 月 15 日 20:00 止，王道銀行亦提供美元年利率 5.06% 三個月新資金定存優惠專案，單筆起存金額最低 300 美元起，單筆上限最高 10 萬美元，每人可開立最多 99 筆，採複利計息，到期一次給付。本專案限新資金參與，新資金定義為客戶開立本專案當下，帳戶內台外幣存款總餘額較今年 10 月 31 日日終存款總餘額超出之金額。