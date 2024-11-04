達邦蛋白受惠高附加價值產品比重提高 前三季較去年同期轉盈EPS 0.16元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-04 17:48

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達邦蛋白 (6578-TW) 今 (4) 日公告第三季營運結果，受惠高附加價值產品比重拉高，推升今年前三季毛利率達 20%，且稅後純益達 0.11 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.16 元。

達邦蛋白第三季營收 0.57 億元，季減 41.8%，年減 34.5%；毛利率 18.57%，季減 4.93 個百分點，年增 7.07 個百分點；營益率 - 7%，較第二季轉負，但較去年同期收斂；稅後虧損 0.02 億元，較第二季轉虧，不過虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.02 元。

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達邦蛋白累計今年前三季營收 2.56 億元，年減 9.9%；毛利率 19.9%，年增 11.1 個百分點；營益率 - 0.4%，較去年同期收斂；稅後純益 0.11 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.16 元。

達邦蛋白說明，第三季出貨受到越南非洲豬瘟疫情影響，需求減緩，加上船期接連因颱風來襲延誤，使得第三季營收呈現年減，不過由於產品組合調整，毛利率維持在 18.57%。

展望第四季，達邦蛋白指出，颱風主要影響 9 月出貨，將遞延至 10 月營收反應，第四季銷售量已經逐漸回升，不過原先預估越南養殖也將於第四季回復，也因受到颱風影響，復甦效應預估將遞延 1 至 2 季。

為因應客戶需求，達邦蛋白於台南科工廠增設 2 個 20KL 液態醱酵槽生產線，預計年底前可以正式投產，生產服務向上整合微生物醱酵技術，向下則整合配方技術與外銷出口業務，提供客戶一站式整合性服務，可滿足 CDMO 客戶需求。