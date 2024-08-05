達邦蛋白受惠產品組合優化 Q2獲利522萬元轉虧為盈
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-05 09:29
達邦蛋白 (6578-TW) 公告第二季財報，受惠產品組合優化，進一步改善獲利能力，第二季稅後純益 522.6 萬元，寫下近 5 年來同期新高，較第一季、去年同期轉虧為盈，每股純益 0.19 元。
達邦蛋白第二季營收 9801 萬元，季減 3.13%，年增 0.58%；毛利率 23.01%，季增 4.93 個百分點，年增 11.47 個百分點，創上櫃以來單季新高；營益率 3.5%，較第一季、去年同期轉正；稅後純益 522.6 萬元，較第一季、去年同期轉虧為盈，每股純益 0.08 元。
達邦蛋白累計今年上半年營收 1.99 億元，年增 1.23%；營益率 0.02%，較去年同期轉正；稅後純益 1207.4 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.19 元。
達邦蛋白指出，由於持續優化產品組合，大幅改善獲利能力，不過受到越南市場需求暫時減緩影響，使得第二季營收呈現季減。不過隨著高毛利產品比重持續提升，也帶動第二季稅後純益由虧轉盈，毛利率也寫下新高。
主要外銷市場方面，達邦蛋白表示，目前越南非洲豬瘟疫情已逐漸趨緩，預期養殖業將盡快復養，加上配合 20KL 液態醱酵槽生產線投產，CDMO 業務將於第四季正式啟動，有望帶動第四季營運自谷底回升。
另外，台南科工廠增設 2 個 20KL 液態醱酵槽生產線將已如期完成，第三季試車完成之後將正式投產，高毛利的功能性添加劑產能將大幅提升，將挹注高毛利產品營收占比。
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