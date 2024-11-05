消化財報與美選前態度觀望股債走低 法人：持續加碼美股、對債券中立

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-05 11:36

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上週主要科技巨頭公布業績財報，市場反應好壞參半，全球股市波動加劇，週一美股指數全數收黑，道瓊指數下殺逾 200 點，儘管地緣政治因素增添市場不確定性，富達團隊認為，全球央行貨幣政策轉向寬鬆，美國經濟強韌、企業基本面明顯改善與中國陸續出台財政刺激，皆有利股市表現，對債市則保持中立態度，專注於存續期間較短的優質標的。

經濟焦點：美國 9 月 PCE 年增率持續下降，強化聯準會穩步降息的信心

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美國 9 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率自 2.2% 降至 2.1%，創 2021 年 2 月以來最低增幅。聯準會較關注的核心 PCE 年增 2.7%，與上月持平，惟高於市場預期的 2.6%，月增率則為 0.3％，符合市場預期。儘管下降速度放慢，通膨仍保持下行趨勢，且消費數據顯示美國消費仍然強勁，有利經濟軟著陸情境。

隨著通膨陸續取得進展，聯準會已暗示施政焦點轉向至充分就業，市場預估降息方向不變。根據目前芝加哥交易所利率期貨預估，聯準會 11 月降息 1 碼之機率提升至 97.9%。然而，考量美國經濟強韌，市場修正聯準會後續寬鬆幅度，12 月會議降息 1 碼機率提升至 81.7%，相比 10 月初預估的 43.6%，顯著上升。

市場焦點：美國 10 月就業市場下滑，主因罷工與天氣因素影響

美國 10 月新增非農就業人數 1.2 萬人，低於市場預期 10.6 萬人且為 2020 年底以來最低增幅。由於 10 月南部颶風災情以及 9 月中旬開始的波音員工罷工，就業數據雜音較多。儘管如此，其他數據則顯示就業市場仍具韌性，10 月失業率與市場預期相符，持平在 4.1%，且平均時薪較上月增加 0.4%，年增 4.0%。

若觀察細項，私部門中，教育與健康護理仍為主要貢獻產業，增加 5.7 萬人，公部門則新增 4.0 萬人；主要負貢獻來自商業服務與製造業，分別減少 4.7 萬人和 4.6 萬人，主因受到約聘員工與波音員工罷工影響。

多資產投資觀點－地緣政治、大選膠著，留意市場不確定性

股票轉為加碼: 隨著全球央行貨幣政策轉向寬鬆，加上美國經濟強韌，企業基本面明顯改善。另外，中國也加入了寬鬆刺激的行列，並表示將推出更多刺激政策。我們認為，儘管股市評價面偏高，配置部位也有提升，但市場尚未過度樂觀，將股市轉為加碼。

信用債維持中性: 在信用利差極度收窄的情況下，對於承擔信用風險持審慎態度。整體來看，信用債的基本面並未顯著惡化。專注於存續期間較短標的，以獲得更好的風險報酬。相較投資等級債，更看好非投資等級債、歐洲公債、新興市場債和紐西蘭公債。