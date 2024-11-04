鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 12:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.66元，其中最高估值0.77元，最低估值0.54元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.77(0.77)
|0.92
|0.95
|最低值
|0.54(0.54)
|0.59
|0.75
|平均值
|0.67(0.68)
|0.75
|0.85
|中位數
|0.66(0.67)
|0.72
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.32億
|28.15億
|30.12億
|32.35億
|最低值
|23.18億
|23.97億
|24.82億
|32.35億
|平均值
|25.67億
|26.86億
|27.77億
|32.35億
|中位數
|26.23億
|27.20億
|28.55億
|32.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.27
|0.35
|0.45
|0.63
|0.85
|營業收入
|17.85億
|17.06億
|18.48億
|21.79億
|25.06億
詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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