〈台股盤後〉震盪近600點僅收跌40點 單周跌568點保住季線、半年線

台股今 (23) 日早盤進行補跌，最低下探至 22,231 點，重挫高達 589 點，但隨著台積電、鴻海等電子權值股股低接買盤進場，跌幅不斷收斂，甚至一度翻紅，終場僅小跌 40.35 點，收在 22,780.08 點，半年線與季線失而復得，成交量 4,105 億元，較前個交易日放大，周線則收黑跌 568 點。