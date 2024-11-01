〈台股盤後〉震盪近600點僅收跌40點 單周跌568點保住季線、半年線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-01 14:03
台股今 (23) 日早盤進行補跌，最低下探至 22,231 點，重挫高達 589 點，但隨著台積電、鴻海等電子權值股股低接買盤進場，跌幅不斷收斂，甚至一度翻紅，終場僅小跌 40.35 點，收在 22,780.08 點，半年線與季線失而復得，成交量 4,105 億元，較前個交易日放大，周線則收黑跌 568 點。
權值股多開低走高，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跌破千元後，隨後不斷向上，終場收在 1,025 元，僅小跌不到 1%，鴻海 (2317-TW) 也從大跌近半根，終場跌幅僅剩 1.65%，聯發科 (2454-TW) 則收在平盤，皆帶動大盤跌幅明顯收斂。
今日航運成為資金避風港，指標股長榮 (2603-TW) 強漲超過 3%，企圖挑戰前波高點，萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 也分別亮燈漲停、大漲半根，其他如中櫃 (2613-TW)、宅配通 (2642-TW)、四維航 (5608-TW) 等都同步勁揚，整體族群漲勢凌厲。
此外，AI 伺服器組裝概念股也有不錯表現，廣達 (2382-TW) 由黑翻紅，緯創 (3231-TW) 上漲超過 3%，技嘉 (2376-TW) 更是飆漲近 8%，其他如華碩 (2357-TW) 也都在盤上表態。
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