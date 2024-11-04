美國警告伊朗別再襲擊 下回美方可就勸不住以色列了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-04 10:30

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伊朗與以色列今年多次互相報復攻擊，一名美國與一名以色列前任官員透露，美國拜登政府近日警告伊朗，不要再襲擊以色列了，下回美方恐怕就無法限制以色列的報復力道了。

據美媒《Axios》上周六（2 日）報導，一名不願具名的美國官員表示，美方告訴伊朗，「我方會無法阻止以色列，無法保證以色列下一次襲擊的目標是否和上次一樣」。

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這個消息是美方直接告訴伊朗。《Axios》指出，這個動作相當值得注意，因為美國和伊朗的直接接觸很少被揭露。

以色列消息人士則是說，美國確實傳話給伊朗，不過是透過瑞士。

美國國防部發言人賴德在上周五表示，五角大廈已下令向中東地區增派更多軍事力量，包括驅逐艦、戰機、B-52 轟炸機等。賴德說，防長奧斯汀表示，如果伊朗及其代理人利用這一時機襲擊該地區美國人員或利益，美方將採取一切必要手段。

伊朗在 10 月 1 日晚間對以色列發動襲擊，以報復以色列的一連串襲擊和暗殺行動。10 月 26 日，以軍空襲伊朗首都德黑蘭附近及伊朗西部的軍工廠，但以色列並未攻擊伊朗的核子與石油生產設施。

另據《法新社》報導，伊朗最高領袖哈米尼上周六在講話時表示，美國和以色列對伊朗的所作所為，將會受到嚴厲回應。