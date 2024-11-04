〈走進中國〉比亞迪單季營收超越特斯拉 市值不到對手六分之一 利潤仍有差距

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-04 07:30

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比亞迪在 10 月 30 日晚間公布第三季財報，營業收入為人民幣 2,011 億元，較去年同期激增 24%。整體來看，今年前三個季度，比亞迪的營收為 5,022.51 億元，年增 18.94%；歸母淨利潤 252.38 億元，年增 18.12%。

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特斯拉此前公布的第三季營收為 251.82 億美元（人民幣 1,793 億元），比亞迪單季度營收已經超過特斯拉。

比亞迪反超主要得益於第三季銷量增長。特斯拉第三季共交付 46.29 萬輛，與去年同期相比，是今年以來首次成長。比亞迪同期銷量為 113.49 萬輛，超過市場預估的 110 萬輛，寫下史上單季銷量最高紀錄。

不過，《界面新聞》指出，儘管比亞迪的營收超過了特斯拉，但利潤仍在追趕。

比亞迪第三季歸母淨利潤為人民幣 116.07 億元，而特斯拉第三季淨利潤為 21.67 億美元（人民幣 154 億元）。

值得注意的是，比亞迪第三季毛利率與前季相比有所回升。比亞迪第三季毛利率為 21.9%，其中汽車業務毛利率回升至 25.6%。

國金證券認為，毛利率恢復的原因，主要是 DM-i 混動車型放量和單車成本繼續下降。

比亞迪第三季高毛利的第五代 DM-i 技術混動車型相繼上市，據測算相關車型共銷售 39.7 萬輛，銷量比率為 35%，較第二季大幅提升。據該機構推算，比亞迪當季單車成本為人民幣 10.3 萬元，季降 2.3%。

另外，高端化和出海也是業界關注的重點，這牽動比亞迪未來盈利是否能夠持續向上。

今年前 9 月，比亞迪高端品牌累計銷量年增 37.4% 至 12.7 萬輛，銷量比重略微提高至 4.6%，海外出口則翻番至 29.8 萬輛。

今年前 9 個月，比亞迪累計銷量已經達到 274.79 萬輛，年增 32.13%。車 fans 孫少軍渠道的數據顯示，前周比亞迪新增訂單約 11 萬，截至 10 月 27 日，比亞迪累計訂單已經破 46 萬。如果僅統計王朝網和海洋網的銷量數據，比亞迪 10 月銷量有望突破 50 萬輛。

這也意味著截至 10 月，比亞迪今年來累計銷量已經超過去年全年的 302.44 萬輛。

比亞迪的 2024 年銷量目標為「在 2023 年 302 萬輛的基礎上，保持 20% 以上的增長」，即計劃全年銷量超過 362.4 萬輛，估算到 10 月結束，比亞迪的全年銷量目標已完成 9 成。

摩根士丹利認為，比亞迪全年銷量可超越 400 萬輛，並可能在第四季實現盈利回升。