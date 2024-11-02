蘋果將收購照片編輯應用程式開發商Pixelmator

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-02 01:30

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根據外媒周五 (11/1) 報導，蘋果同意收購軟體製造商 Pixelmator，替其產品線新增一款頗受歡迎的高階照片編輯應用程式。

這立陶宛的軟體製造商 Pixelmator 周五在其部落格公布這一收購消息，表示其團隊將加入蘋果。這家由 Saulius Dailide 和 Aidas Dailide 兄弟創立的公司已有 17 年歷史，主要替 Mac、iPad 和 iPhone 開發應用程式。

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報導指出兩家公司已經有密切關係，例如蘋果經在在行銷場合吹捧 Pixelmator 的軟體，包括上月的 iPad 發表會，Pixelmator 應用程式使用的介面類似蘋果自家的。

Pixelmator 在部落格寫到：「從第一天起，我們就受到蘋果啟發，現在我們有能力接觸更廣泛的受眾。」

該公司的主要應用程式 Pixelmator Pro 包括高級編輯工具，讓人想起 Adobe(ADBE-US) 的 Photoshop、Illustrator 和其他軟體中的功能，比如圖層和向量。該軟體還使用了一系列蘋果特有的技術，包括 iCloud、Shortcuts 和 iPad 的 Pencil。

對蘋果來說，此次收購是該公司自大約 10 年前停止使用 Photoshop 的替代品光圈 (Aperture) 以來，首次為客戶提供一款高階照片編輯應用程式。最近，該公司透過訂閱在 iPad 上發布了包括 Final Cut Pro 和 Logic Pro 在內的專業級應用程式。

Pixelmator Pro 在 Mac 上的售價為 50 美元，而 iPad 和 iPhone 的標準版售價為 10 美元。該公司還在蘋果設備上提供 Photomator 編輯應用程式，不過這些應用程式不會立即發生實質變化，稍後將宣布進一步的更新。