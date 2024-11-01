鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為158.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.33元上修至9.55元，其中最高估值12.19元，最低估值8.72元，預估目標價為158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.19(12.19)
|13.25
|15.67
|21.47
|最低值
|8.72(8.72)
|3.5
|8.04
|10.77
|平均值
|9.59(9.58)
|8.27
|11.88
|15.65
|中位數
|9.55(9.33)
|8.53
|11.86
|14.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|129.17億
|142.70億
|163.28億
|最低值
|114.96億
|112.51億
|134.10億
|平均值
|123.87億
|123.29億
|147.56億
|中位數
|125.70億
|119.20億
|143.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.37
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|營業收入
|64.94億
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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