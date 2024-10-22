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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.66元下修至9.33元，其中最高估值12.19元，最低估值8.72元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.19(12.19)13.2515.6721.47
最低值8.72(8.72)3.58.0411.08
平均值9.58(9.71)8.6511.915.75
中位數9.33(9.66)8.711.9514.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值129.17億142.70億163.28億
最低值114.96億112.51億134.10億
平均值123.55億124.54億146.75億
中位數125.70億124.24億141.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.37-10.151.816.774.49
營業收入64.94億41.20億77.16億119.09億107.01億

詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHES

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