鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至10.04元，預估目標價為157.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.29元下修至10.04元，其中最高估值12.19元，最低估值8.88元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.19(12.19)
|14.59
|15.75
|21.47
|最低值
|8.88(8.88)
|3.5
|8.69
|11.08
|平均值
|10.19(10.23)
|9.82
|12.62
|16.22
|中位數
|10.04(10.29)
|10.41
|13.57
|16.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|130.84億
|147.98億
|165.88億
|最低值
|122.74億
|112.51億
|133.97億
|平均值
|128.13億
|128.42億
|148.11億
|中位數
|129.27億
|126.37億
|142.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.37
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|營業收入
|64.94億
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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