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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至10.04元，預估目標價為157.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.29元下修至10.04元，其中最高估值12.19元，最低估值8.88元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.19(12.19)14.5915.7521.47
最低值8.88(8.88)3.58.6911.08
平均值10.19(10.23)9.8212.6216.22
中位數10.04(10.29)10.4113.5716.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值130.84億147.98億165.88億
最低值122.74億112.51億133.97億
平均值128.13億128.42億148.11億
中位數129.27億126.37億142.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.37-10.151.816.774.49
營業收入64.94億41.20億77.16億119.09億107.01億

詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHES

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