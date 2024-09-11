鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至10.49元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.79元下修至10.49元，其中最高估值12.19元，最低估值8.88元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.19(12.19)
|14.77
|15.75
|21.47
|最低值
|8.88(8.88)
|3.5
|8.83
|11.52
|平均值
|10.58(10.68)
|10.97
|12.77
|16.36
|中位數
|10.49(10.79)
|11.23
|13.48
|16.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|134.18億
|112.99億
|165.88億
|最低值
|118.54億
|103.05億
|133.97億
|平均值
|127.47億
|109.19億
|151.29億
|中位數
|129.80億
|110.37億
|152.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.37
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|營業收入
|64.94億
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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