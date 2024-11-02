〈熱門股〉印度電信巨頭 Jio 5G鋪展進度順利 康全電訊股價周漲逾一成
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-02 10:05
印度電信巨頭 Jio 日前公布行動報告數據流量年增 24%，且 5G 鋪設進度順利，激勵網通廠康全電訊 (8089-TW) 本周股價走勢強勁，1 日攻上漲停價 94.3 元，突破 20 日線壓力，全周漲幅逾 11%，成交量 6979 張；訊舟 (3047-TW) 母憑子貴，股價來到 36.1 元，周漲幅近 7%。
Jio 公布 2025 財年第二季報告指出，目前約有 1.48 億用戶已轉移至其 5G 網路，約占該公司無線數據總流量的 34%，為中國以外電信業者中最大的 5G 用戶群，在 5G 和家庭用戶比例不斷增加支撐下，整體數據流量已達約 45 艾字節，且該公司也成為全球成長最快的固定無線營運商，擁有超過 280 萬個 AirFiber 連線。
康全與訊舟均已在印度設立子公司，看好當地市場潛力，由於 Jio 設定 2029 年前要達到光纖到府及 FWA 共 1 億戶的目標，去年底已釋出千萬套訂單，近期可望再釋出明年度新標案；訊舟表示，雖然年底前客戶下單速度將放緩，但預估明年訂單規模將與今年相當，可望在第四季下單，明年第一季末起大量出貨。
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