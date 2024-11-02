〈熱門股〉印度電信巨頭 Jio 5G鋪展進度順利 康全電訊股價周漲逾一成

Jio 公布 2025 財年第二季報告指出，目前約有 1.48 億用戶已轉移至其 5G 網路，約占該公司無線數據總流量的 34%，為中國以外電信業者中最大的 5G 用戶群，在 5G 和家庭用戶比例不斷增加支撐下，整體數據流量已達約 45 艾字節，且該公司也成為全球成長最快的固定無線營運商，擁有超過 280 萬個 AirFiber 連線。