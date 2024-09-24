〈訊舟法說〉拓展康全多元客戶 布局新產品線擴大營運

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-24 16:49

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潘良榮指出，公司子公司康全電訊已成功打入印度市場，當地市場有巨大潛力，由於印度市場有本地製造要求，訊舟已經採取了深耕本地化的策略。公司已在印度設立子公司，並計劃擴大當地的研發和製造能力。

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潘良榮表示，訊舟計劃將零售和商用產品帶入印度市場，以擴大業務範疇，也在研發次世代升級產品，希望能滿足客戶需求；此外，雖然康全電訊目前在印度的主要客戶集中，但公司正積極開拓新客戶，以分散風險並增加市場占比。

展望未來，潘良榮表示，今年第四季的表現會略優於前三季，康全電訊明年上半年的營運曲線可能與今年相近，預計從第一季末到第二季開始逐漸攀升，訂單部分會與今年上半年相當。