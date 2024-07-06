〈熱門股〉訊舟轉投資康全電訊營運轉佳 母憑子貴周漲逾3成

網通廠訊舟 ( 3047-TW ) 受惠轉投資的康全電訊 ( 8089-TW ) 營運轉佳，加上康全拿下印度 5G 電信標案，為訊舟營收、獲利帶來貢獻，激勵訊舟本周大漲逾 3 成。

訊舟本周漲幅達 37.54%，周五 (5 日) 搶攻漲停鎖住 39.2 元。觀察三大法人本周籌碼動向，周一 (1 日)、周二 (2 日) 呈現連 2 買，周三 (3 日)、周四 (4 日) 轉賣方，周五再回補超過 9000 張，本周三大法人合計買超 1 萬張。

訊舟為康全電訊最大股東，持股 33.49%。康全電訊日前拿下印度 5G 電信標案，打進印度市場，隨著出貨放量，進一步推升營運，母公司訊舟有望受惠。

訊舟 5 月營收 7.1 億元，月增 23.2%，年增 1.26 倍，稅後純益 1700 萬元，年增 2.44 倍，每股純益 0.08 元，已經轉虧為盈。累積今年 1 至 5 月營收 22.46 億元，年增 26.41%。

康全電訊也因營運回溫，股價大漲遭處分，公告 5 月自結營收。康全 5 月營收 4.82 億元，月增 39%，年增 6.67 倍，稅後純益 0.98 億元，每股純益 1.67 元。