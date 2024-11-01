〈世芯法說〉北美IDM客戶需求低預期 下修明年營收展望

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-01 16:43

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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，外界高度北美 IDM 客戶訂單，總經理沈翔霖坦言，由於北美 IDM 客戶縮減對明年 5 奈米 AI 加速器的需求，在客戶下單趨於謹慎下，公司也下修明年營收預估，從先前有信心年成長 20-30%，下修至持平今年至小幅成長，低於外資預估。

展望第四季，財務長王德善說，7 奈米 AI ASIC 量產動能趨緩，5 奈米 AI 加速器持續爬升，兩相抵銷下，整體量產營收小幅減少，NRE 營收則持續成長，第四季整體營收季減高個位數，但受惠產品組合優化，毛利率也將優於上季，挑戰重返 20%。

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展望明年，沈翔霖指出，明年隨著客戶製程持續推進，現階段開案多以 3 奈米為主，相關案件單價高，將自今年第四季底至明年陸續啟動，將挹注明年 NRE 業績，預期明年 NRE 業績將有顯著成長，屆時也有助獲利表現，看好明年毛利率將優於今年。

量產方面，王德善強調，5 奈米 AI 晶片客戶將超越原先 CSP，成為第一大客戶，相關趨勢沒有改變，針對客戶砍單傳言，則否認客戶砍單超過 4 成以上，也補充已取得 3 奈米 AI 加速器案件，預計將在 2026 年初開始進入量產。

針對地緣政治風險管理，沈祥霖說，世芯 - KY 業務已積極多元化，拓展至中國以外的地區，今年僅有 10% 的營收來自中國，強調公司在中國的業務策略沒有改變，只要中國企業財務狀況良好，就會繼續支持客戶，並確認客戶沒有直接或間接與實體清單上的任何公司有業務往來。

沈翔霖強調，所有客戶均有與公司及晶圓代工合作夥伴進行三向保密協議約束，公司也在從事任何業務前，嚴格執行 DD 和 KYC(了解您的客戶) 流程。