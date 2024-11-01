鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為138元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.16元下修至2.87元，其中最高估值4.72元，最低估值2.38元，預估目標價為138元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.72(4.72)
|6.42
|10.45
|最低值
|2.38(2.38)
|2.88
|6
|平均值
|3.16(3.34)
|4.95
|7.63
|中位數
|2.87(3.16)
|5.25
|6.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18,998,000
|22,286,000
|27,452,000
|最低值
|17,341,000
|17,650,000
|20,627,000
|平均值
|17,997,400
|19,948,860
|22,927,990
|中位數
|17,493,000
|19,643,000
|22,093,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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