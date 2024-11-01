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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為138元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.16元下修至2.87元，其中最高估值4.72元，最低估值2.38元，預估目標價為138元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.72(4.72)6.4210.45
最低值2.38(2.38)2.886
平均值3.16(3.34)4.957.63
中位數2.87(3.16)5.256.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值18,998,00022,286,00027,452,000
最低值17,341,00017,650,00020,627,000
平均值17,997,40019,948,86022,927,990
中位數17,493,00019,643,00022,093,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.194.2512.915.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,836,49818,334,33626,182,37625,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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