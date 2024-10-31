鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.04元下修至3.86元，其中最高估值4.72元，最低估值2.38元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.72(4.72)
|6.73
|10.63
|最低值
|2.38(2.75)
|2.91
|6
|平均值
|3.72(3.96)
|5.54
|8.02
|中位數
|3.86(4.04)
|5.65
|7.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19,058,900
|22,672,280
|27,452,000
|最低值
|17,446,870
|18,515,730
|20,627,000
|平均值
|18,432,690
|20,634,290
|23,653,260
|中位數
|18,669,000
|20,754,990
|23,010,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 臺灣創新科技50指數新增剔除各8檔 00935上市後規模暴增7倍多
- 【量大強漲股整理】車用股逆勢突圍，有機會成為下波主流，CPO轉機股如何掌握?
- 產能利用率下滑至50% 拖累毛利率表現季減5.6個百分點
- 中國手機市場需求疲軟旺季不旺 估Q4營收季減14至16%
下一篇