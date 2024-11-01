【量大強漲股整理】迎接11月台股有機會先蹲後跳，四大主流報你知?
鉅亨研報 2024-11-01 18:15
加權指數，今日開低走高，盤中跌幅收斂，終場下跌 40.35 點，收在 22780.08 點，成交量放大至 4105.85 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 213.37 億元，投信買超 58.02 億元，自營商賣超 68.19 億元，三大法人賣超 223.54 億元 ，其中，外資連賣三日，投信連買三日，自營商連賣四日。
美國企業財報表現分歧，美股連續兩日收黑，(MSFT-US)微軟和 (META-US)Meta 的財測表現不如預期，(META-US)Meta 下跌 4%、(MSFT-US) 微軟下跌 6%、(NVDA-US)輝達下跌 4.7%；(AAPL-US)蘋果盤後公布第四財季業績優於預期，iPhone 銷量創歷史新高，股價小跌 1.8%、(INTC-US)英特爾也預計第四季營收將達 133 億至 143 億美元，盤後股價上漲 10%，美國 9 月個人消費支出 PCE 物價指數年增率為 2.1%，創下 2021 年初以來新低，核心 PCE 年增 2.7%，略高於預期的 2.6%，國際方面，伊朗傳出準備攻擊以色列的消息，導致油價在週三收盤後急升；道瓊工業指數當天下跌 378 點，那斯達克與費城半導體指數分別重挫 2.7% 和 4%，台股今日受美股影響，開盤重挫，下跌 588 點，一度跌破半年線，隨著主要電子權值股如 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(2317-TW)鴻海等的反彈，跌幅逐步收斂，開低走高，台積電重回千元大關；因 (SMCI-US) 美超微，會計問題暴跌近四成，AI 伺服器概念股如 (2382-TW) 廣達、(3231-TW)緯創翻紅，(2376-TW)技嘉大幅上漲，受惠於轉單效應表現下走高，帶領指數反彈超過 450 點，終場指數跌幅收斂，下跌 40.35 點，收在 22780.08 點，成交量放大至 4105.85 億，今日雖然下跌坐收，出現開低走高長紅棒，並且留下長達 207 點下影線，一碰到季線就反彈，表示季線附近相對有撐，指數有機會走出先蹲後跳格局，迎接 11 月月底的感恩節，電子消費旺季下，年底集團作帳與作夢行情火熱展開下，(2330)台積電，法說會釋出 Q4 利多，10 月營收公布可望驚豔，加上輝達 GB200 陸續出貨，聯準會 11 月預期降息 1 碼，企業資金成本下降，美股第三季財報 75％優於預期，過去十年，那斯達克指數 11 月全數上漲，預期個股將有精采可期的表現。
權值股方面， (2330-TW) 台積電，下跌 0.49%，收於 1,025 元，美國總統大選進入倒數，川普提出對台灣晶片業課稅政策構想，引發市場對台積電憂慮，台積電作為晶圓代工龍頭，先前花旗環球證券強調，台積電依靠技術領先優勢與穩健的基本面，對政治不確定性，目標價上看 1,540 元；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.65%，收在 208 元，蘋果計劃於 2025 年推出 iPhone 17 系列，並將部分標準機型的前期開發作業轉移至印度，鴻海印度廠區已積累多代 iPhone 生產經驗，涵蓋 iPhone XR 至今年的新款 iPhone 16，生產基地位於印度彭博報導，2023 年印度製 iPhone 產值達 140 億美元，占全球供應約 14%，其中 67% 由鴻海組裝，加上輝達 GB200 產品將進入量產階段，將有利公司後續營收與獲利的表現，將有利公司之評價表現，根據 10 月 8 日摩根士丹利研究報告因此調升鴻海的投資建議為買進，上修目標價至 270 元，顯示市場對其未來成長的期待；(2454-TW) 聯發科，今日開低走高，收在 1290 元， 日前召開法說會，並公布第三季財報，受惠產品組合優化，毛利率達 48.8%，超出原先財測高標 48.5%，每股稅後純益 15.94 元，累計前三季達 51.98 元，手機處理器市場競爭方面，隨著產業變局發展，市場預期聯發科將受惠於產品組合優化。天璣 9300 + 系列已成功打入三星平板電腦 (Galaxy Tab S10)，反映品牌廠商對聯發科產品品質的肯定。而天璣 9400 在價格競爭力優勢下，預期將持續擴大高階市場佔有率。
今日盤中資金流入低位階族群，顯示市場對特定板塊仍具支撐，先前點名預告的四大主流車用、CPO 光通訊、A 散熱股相對抗跌走高，CPO 概念股 (3450-TW) 聯鈞，上漲超過 3%，(3081-TW)聯亞，大漲逾 + 6% 以上，相對強勢；散熱族群如 (2486-TW) 一詮，上漲逾 3%，車用股迎接旺季下，(1319-TW)東陽，逆勢抗跌，也有 1% 以上的漲幅，三大法人同步買超，9 月自結營收 21.71 億元，較去年同期成長 1％，累計前九月營收 186.75 億元，較去年同期累計成長 8％，雙創同期新高之外。第三季表現更是淡季不淡，單季營收 63.15 億元，較去年同期成長 3％，雖受海運缺艙、缺櫃、高運價影響，仍創史上淡季最強。
11 月份四大主流呼之欲出，該鎖定誰?
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