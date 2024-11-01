其陽Q3純益創7季高 前三季EPS 0.66元超車去年整年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-01 20:35

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佳世達 (2352-TW) 集團旗下網安設備廠其陽 (3564-TW) 今 (1) 日公告第三季財報，稅後純益 2367.8 萬元，季增 141%、年增 195%，每股純益 0.4 元，創 7 季新高；累計前三季稅後純益 3911.1 萬元，年增 387%，每股純益 0.66 元，超車去年全年。

其陽今日也公告高階人事異動，營運長將由佳世達專案處長黃逢誼接任，自 11 月 4 日生效，發言人改由總經理林章安擔任。

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其陽表示，黃逢誼過去 24 年曾在明基電通、群創、緯創擔任要職，資歷豐富，未來將領導其陽團隊深耕客戶服務，並積極結合佳世達集團資源，為合作夥伴創造最大價值。

其陽第三季營收 6.28 億元，季增 18.5%、年增 49.2%；毛利率 26.6%，季增 1.4 個百分點、年減 2.1 個百分點；營業利益 4146.7 萬元、季增 100%、較去年同期虧轉盈；營益率 6.6%，季增 2.7 個百分點。

累計其陽前三季營收 15.81 億元，年增 13.5%、毛利率 26.5%，季增 0.6 個百分點、營業利益 7308.9 萬元，季增 204%、營益率 4.6%，年增 2.9 個百分點。