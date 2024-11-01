美總統大選後，股市如何觀察，AI股還能續強嗎？
陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-11-01 16:33
下週就是美國總統大選結果揭曉，從過去歷史經驗來看，美國總統大選之後的美股和台股表現，都是漲多跌少。雖然選前台股走勢較為震盪，但是下檔支撐仍強勁，回測季線附近出現量增，代表逢大跌的低接買盤不少。
從整個 AI 產業趨勢來看，台灣仍佔據關鍵地位，受惠人工智慧商機崛起，台灣前 9 月對美國出口 842 億美元，全球雲端服務供應商資本支出持續擴張，台積電在全球先進晶片製造仍擁有主導地位，包括三星、英特爾、OpenAI 都要跟台積電合作。
從台股主要 AI 供應鏈公司來看，不乏低檔的機會，而且整體來看逢大跌買盤支撐強勁。像台積電 (2330-TW) 回測季線仍有買盤支撐，開低之後股價並沒有一路下殺，而且也有明顯量增，代表逢大跌有買盤在撿便宜。
聯發科 (2454-TW) 開低之後也是直接打到季線，同時也算當日低點，逢大跌的買盤強勁量能也明顯放大。鴻海 (2317-TW) 回測月線，開盤跌破月線，但盤中買盤攻回月線之上，量能也放大，代表跌勢都有買盤，鴻海下方是季線，逢跌佈局都是可行策略。
廣達 (2382-TW) 跟鴻海一樣，回測月線開低後也有買盤，從大跌又拉回平盤之上，顯示買盤強勁，廣達下方季線仍是支撐，有大跌都仍是撿便宜的時機。緯創 (3231-TW) 開低後回測 200 日線也有支撐，盤中又攻回平盤之上。
雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 是 AI 股裡散熱指標，也回檔到低位階，奇鋐回測 200 日線，雙鴻甚至跌破 200 日線，都呈現超跌狀況。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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