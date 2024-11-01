鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至23.37元，預估目標價為542.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2024年EPS預估：中位數由23.9元下修至23.37元，其中最高估值24.34元，最低估值22.91元，預估目標價為542.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.34(25.26)
|29.49
|32.44
|31.19
|最低值
|22.91(22.43)
|24.15
|25.22
|31.19
|平均值
|23.57(23.89)
|26.85
|28.95
|31.19
|中位數
|23.37(23.9)
|26.76
|29.06
|31.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|212.73億
|227.27億
|234.71億
|242.67億
|最低值
|203.96億
|202.95億
|201.04億
|242.67億
|平均值
|208.33億
|218.81億
|221.53億
|242.67億
|中位數
|207.95億
|221.69億
|225.19億
|242.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.86
|13.08
|14.92
|28.10
|25.49
|營業收入
|140.35億
|112.64億
|173.61億
|234.46億
|215.29億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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