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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至23.37元，預估目標價為542.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2024年EPS預估：中位數由23.9元下修至23.37元，其中最高估值24.34元，最低估值22.91元，預估目標價為542.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值24.34(25.26)29.4932.4431.19
最低值22.91(22.43)24.1525.2231.19
平均值23.57(23.89)26.8528.9531.19
中位數23.37(23.9)26.7629.0631.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值212.73億227.27億234.71億242.67億
最低值203.96億202.95億201.04億242.67億
平均值208.33億218.81億221.53億242.67億
中位數207.95億221.69億225.19億242.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.8613.0814.9228.1025.49
營業收入140.35億112.64億173.61億234.46億215.29億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

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