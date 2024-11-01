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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.55元，預估目標價為120元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.59元下修至5.55元，其中最高估值6元，最低估值5.15元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6(6)7.177.85
最低值5.15(5.15)5.886.25
平均值5.59(5.61)6.687.32
中位數5.55(5.59)6.667.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值144,673,000163,700,000169,670,000
最低值135,607,000145,642,000156,968,000
平均值138,424,990154,313,280163,198,590
中位數137,005,220153,926,000163,078,180

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.366.196.014.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		148,333,455173,456,216164,827,947157,133,623

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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